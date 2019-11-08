Двойное заказное убийство в Москве встряхнуло Телеграм

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«Левада-центр» и Московский центр Карнеги опубликовал совместное исследование «Мы ждем перемен-2». По данным исследования больше всего изменений в России ждут респонденты возрастной категории 40―54 года (63%), то есть люди, которые в скором времени будут входить в предпенсионный возраст, люди с высшим образованием (62%) и социально незащищенные слои (66%).

Политолог Дмитрий Бадовский отмечает, что в запросе на перемены пока нет сильной политической составляющей, большинство ждет изменений в социально-экономической сфере:

«Скорее всего, власть будет отвечать на это по двум направлениям. С одной стороны, продолжая более активно двигать вперёд нацпроекты, прежде всего связанные с социалкой. С другой стороны, перед федеральными выборами могут быть выдвинуты новые социальные программы или меры «повышения справедливости» - будь-то налоговые инициативы или кадровые решения, то есть то, что может быть достаточно популярным. Политизация запроса на перемены зависит от того, будут ли появляться политики, которые выглядели бы альтернативой и переводили эмоции в политическое действие».

«338» предупреждает:

«Читая анализ от "Левады", достаточно помнить об их иноагентском статусе (и что на своем сайте, указывая об этом, руководство АНО напоминает о принудительности данной меры). Достаточно посмотреть тематику их социологии чтобы понять в какую сторону аналитика "от мнения - к пониманию" ведет. "Мы ждем перемен" ранее тоже было популярно. Но каких перемен ждут они не сказали. Перемен ради перемен».

«Майор и Генерал» предлагает подумать над широтой вариантов возможных перемен:

«Страна действительно хочет перемен. <...> Страна хочет здорового движения ВПЕРЕД, к четко обозначенной и понимаемой всеми ЦЕЛИ, причем не абстрактной "хотим жить хорошо", а конкретной, выраженной в том, что каждый шаг к этой цели можно увидеть. Как увидеть и то, способствует или препятствует власть этому движению вперед. Когда в поселок с землянками и лачугами проводили электричество, а не умеющие читать дети получали как минимум восьмилетнее образование, и все это в рамках заявленной пятилетки - это та, вытекающая из главной цели задача, которую можно было не только увидеть, но и эмпирически "пощупать"».

«Мейстер» указывает, что желание перемен в обществе может быть связано и реализацией нацпроектов:

«Рост доли сторонников решительных полномасштабных перемен на 17% за 2 года произошел не без влияния со стороны президента Путина, настаивающего, что России нужен прорыв в развитии. И главное желаемое направление перемен (24% - повысить уровень жизни) совпадает с указаниями президента (например, увязавшего интерес к русскому языку в мире с народным благосостоянием: «Не будет этого - не будет интереса, хоть тресни!»). Поэтому вопрос не в том, каких (плавных или скачкообразных) перемен хотят граждане. Вопрос в том, как обеспечить перемены, которых они ждут».

Политолог Максим Жаров уточняет, что запрос «на перемены» это слишком общая формулировка для ответа:

«Нормализация» социальной сферы - это исправление ошибок, допущенных в реформировании здравоохранения, образования и так далее. В последние дни об этих ошибках заговорили все, включая Путина. Но без конкретных действий (и это не отставки тех или иных чиновников, ответственных за мнимые или реальные провалы в курируемых отраслях экономики) эти разговоры выглядят пустыми. Нужно переходить к следующему шагу - самоограничению элит».

