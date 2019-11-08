Двойное заказное убийство в Москве встряхнуло Телеграм
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Единство и борьба противоположностей
На этой неделе в России отмечался День народного единства - официальный красный день календаря. Неофициально еще один «красный день» был в четверг - 7 ноября, День Октябрьской социалистической революции. Отмечали его представители левых сил, в основном, демонстрациями и митингами. В Telegram активно обсуждались смыслы этих праздничных дат.
Пост Тины Канделаки выражает, пожалуй, общее настроение и отношение к празднику 4 ноября большинства авторов Telegram:
«Одного тезиса «Нас много, и мы разные» мало для того, чтобы праздник стал всенародным. <...> Лозунги вместо обсуждения целей, которых мы обязаны достичь, чтобы сохранить себя как независимое государство и прийти к стабильному процветанию. К моему сожалению, нам действительно не хватает общих, собирающих нас вместе тем».
«Мышь в овощном» отвечает постоянным критикам Дня народного единства, апеллирующим к отсутствию реальной целостности российского общества:
«Интересный аспект Дня народного единства – что это такой праздник-индикатор.<...>Без осознания факта существования этой трещины в обществе, исправить ее не удастся. И то, что 4 ноября помогает нам полнее ощутить эту проблему, и тем самым приблизиться к ее решению, как нам кажется, является вполне достаточной смысловой нагрузкой для существования этого праздника».
«АДЕКВАТ» считает, что 7 ноября должен стать праздником-предупреждением:
«Сегодня в связи с датой важнее всего помнить, что лимит на края бездны у нас исчерпан категорически. И относиться соответственно к любому, кто (по работе и/или призванию) в новую бездну жаждет затащить или (по дури и/или жадности) этому способствует. Иммунная система от того и другого включает буквально каждого из нас. И от того, насколько она будет функциональна, далеко не в последней степени зависит наше общее завтра».
А вот «Невротик» считает, что оба праздника, несмотря на кажущиеся формальные различия, посвящены преемственными событиям в русской истории:
«Обречённая на небытие страна, не имевшая ни одного научного шанса выжить, жадно вцепилась в жизнь. Пресекла смуту. Жестоко. Восстановила государственность. Стремительно. Настояла на исключительном своём суверенитете. Упрямо. Взялась обеспечивать тотальный суверенитет инновационным проектом государственного строительства. Отчаянно и трудолюбиво. Этот проект, в свою очередь, был поначалу умозрительным ответом на системный кризис текущего мироустройства. А по ходу исполнения, тыщу раз перепроектировавшись, — стал вполне практичным. Из этого проекта страна выжала себе уникальные козырные качества глобальной конкурентоспособности. И воплотила их в мировое лидерство. Страна предложила миру испытанные на себе новаторские модели развития цивилизации. Впервые в своей истории. Октябрь — это не надлом русской истории. Это её связующее звено».
«Радио Лекух» пишет об общем изменении смыслов государственных праздников, к частному :
«Ноябрьские праздники, хочется в это верить (да и все к этому идет) со временем будут в народном сознании начинаться Днем народного единства, а заканчиваться, возможно, Днем национального примирения, для которого как никогда лучше подходит дата годовщины Великой русской революции: события грандиозного, великого и трагического одновременно, символизирующего, по сути, всю нашу непростую историю ХХ столетия, как она есть.
Россияне хотят перемен
«Левада-центр» и Московский центр Карнеги опубликовал совместное исследование «Мы ждем перемен-2». По данным исследования больше всего изменений в России ждут респонденты возрастной категории 40―54 года (63%), то есть люди, которые в скором времени будут входить в предпенсионный возраст, люди с высшим образованием (62%) и социально незащищенные слои (66%).
Политолог Дмитрий Бадовский отмечает, что в запросе на перемены пока нет сильной политической составляющей, большинство ждет изменений в социально-экономической сфере:
«Скорее всего, власть будет отвечать на это по двум направлениям. С одной стороны, продолжая более активно двигать вперёд нацпроекты, прежде всего связанные с социалкой. С другой стороны, перед федеральными выборами могут быть выдвинуты новые социальные программы или меры «повышения справедливости» - будь-то налоговые инициативы или кадровые решения, то есть то, что может быть достаточно популярным. Политизация запроса на перемены зависит от того, будут ли появляться политики, которые выглядели бы альтернативой и переводили эмоции в политическое действие».
«338» предупреждает:
«Читая анализ от "Левады", достаточно помнить об их иноагентском статусе (и что на своем сайте, указывая об этом, руководство АНО напоминает о принудительности данной меры). Достаточно посмотреть тематику их социологии чтобы понять в какую сторону аналитика "от мнения - к пониманию" ведет. "Мы ждем перемен" ранее тоже было популярно. Но каких перемен ждут они не сказали. Перемен ради перемен».
«Майор и Генерал» предлагает подумать над широтой вариантов возможных перемен:
«Страна действительно хочет перемен. <...> Страна хочет здорового движения ВПЕРЕД, к четко обозначенной и понимаемой всеми ЦЕЛИ, причем не абстрактной "хотим жить хорошо", а конкретной, выраженной в том, что каждый шаг к этой цели можно увидеть. Как увидеть и то, способствует или препятствует власть этому движению вперед. Когда в поселок с землянками и лачугами проводили электричество, а не умеющие читать дети получали как минимум восьмилетнее образование, и все это в рамках заявленной пятилетки - это та, вытекающая из главной цели задача, которую можно было не только увидеть, но и эмпирически "пощупать"».
«Мейстер» указывает, что желание перемен в обществе может быть связано и реализацией нацпроектов:
«Рост доли сторонников решительных полномасштабных перемен на 17% за 2 года произошел не без влияния со стороны президента Путина, настаивающего, что России нужен прорыв в развитии. И главное желаемое направление перемен (24% - повысить уровень жизни) совпадает с указаниями президента (например, увязавшего интерес к русскому языку в мире с народным благосостоянием: «Не будет этого - не будет интереса, хоть тресни!»). Поэтому вопрос не в том, каких (плавных или скачкообразных) перемен хотят граждане. Вопрос в том, как обеспечить перемены, которых они ждут».
Политолог Максим Жаров уточняет, что запрос «на перемены» это слишком общая формулировка для ответа:
«Нормализация» социальной сферы - это исправление ошибок, допущенных в реформировании здравоохранения, образования и так далее. В последние дни об этих ошибках заговорили все, включая Путина. Но без конкретных действий (и это не отставки тех или иных чиновников, ответственных за мнимые или реальные провалы в курируемых отраслях экономики) эти разговоры выглядят пустыми. Нужно переходить к следующему шагу - самоограничению элит».
Глушилка для Deutsche Welle
В Госдуме призвали запретить редакции Deutsche Welle работать в России. Немецкая медиагруппа на своем русскоязычном сайте призывала во время выборов в Мосгордуму выходить на несанкционированные акции за честные выборы и разместила схемы передвижения протестующих. На заявления депутатов отреагировал МИД, сказав, что в DW уже извинились. Дальше каждый из участников сюжета делал заявления кто во что горазд.
Канал «Анонимный канал Дмитрия Колезева» пересказывает ситуацию:
«Лавров сообщил журналистам, что отзывать аккредитацию DW не будут и сказал, что представитель DW на встрече с Марией Захаровой якобы признал некорректными публикации своего медиа. DW после этого заявила, что такого признания не было. Как думаете, кто намеренно говорит неправду в треугольнике DW - Захарова - Лавров?».
«Fantastic Plastic Machine» считает что в России мало плохих СМИ, поэтому DW нужно оставить, в назидание:
«Я бы вообще не препятствовал их деятельности. И даже заставил студентов журфака в обязательном порядке изучать их передачи и публикации. Ну а детей в семье я бы просто пугал. Будешь учиться на тройки, прогуливать уроки, пить водку и прочее — станешь журналистом Deutsche Welle. И дети сразу же сначала заплачут, а потом сядут за нелюбимое внеклассное чтение. Быть сотрудником DW— это страшнее, чем стать дворником. В деятельности дворника есть смысл. В том, что пишут сотрудники Deutsche Welle, смысла нет даже теоретического».
«РИАN» комментирует уход представителей немецкого медиа в «глухую несознанку»:
«Ситуация не самая удобная. Говорят, что такую подставу Лаврову приготовил Володин, создав неразбериху в высказываниях и позиции комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России. Как бы там ни было, Лавров отдельно подчеркнул, что МИД не поддерживает идеи, которые направлены на лишение аккредитации любого СМИ».
По мнению автора канала «Темник», все стороны думско-дипломатической неразберихи с DW стали заложниками собственных правил игры:
«Конечно, же DW посыпал слегка голову пеплом перед МИДовцами. Но, что называется, не для печати. Off record. Публичное озвучивание признаний в представления немцев о допустимом никак не входило. <...> Западная публика такой сервильности к российским государственным институтам может не понять. Каждому, в итоге, приходится спасать свою репутацию разными методами. DW опровержениями, Захаровой резкой риторикой, а ГД — ублажением немецких CEO в Серебрянном Бору».
Газовый пират
К зиме, как правило, Европа начинает беспокоиться о бесперебойных поставках российского газа, транзит которого осуществляется через Украину. А Украина, в свою очередь, традиционно пытается снизить цену за уже поставленный газ. В этом году торг начался с подачи исковых заявлений украинской стороной против Газпрома.
«Мюсли вслух»:
«"Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома". Теперь он добивается пересмотра задним числом тарифа на транзит газа с 13 марта 2018 года по 31 декабря 2019 года. Видимо, "Нафтогаз Украины" верит, что судебными исками он убедит "Газпром" в своей незаменимости и надёжности как партнёра».
«Бойлерная»:
«Иск является ответом на заявление «Газпрома» в стокгольмском арбитраже о пересмотре решения по транзитному контракту. По мнению главы «Нафтогаза» право требовать пересмотра тарифа предусмотрено в договоре с «Газпромом». Борьба за условия транзита продолжает на фоне заключительного этапа строительства «Северного потока-2». Это большой удар для Украины, т.к. континентальный транзит по их территории был сильным рычагом влияния на Россию. Даже если «Газпрому» удастся отсудить в стокгольмском арбитраже 2 млрд долларов, Украина их не выплатит. В связи с запуском в 2020 году «Северного потока-2» условия сотрудничества с Украиной по транзиту газа будут полностью пересмотрены, и не в пользу Украины».
«Политджойстик» считает, что вопрос транзита газа будет играть важную роль на предстоящей встрече «Нормандской четверки»:
«Меркель нужна стабильная поставка газа в ЕС и спокойное завершение строительство Северного потока - 2. Для этого стоит подстраховаться определенным балансом поставок через украинскую ГТС пусть даже и в варианте спотов. В понимании фрау Меркель, если увязать уточненный план по Донбассу с умиротворением и на газовом фронте, то вариант срыва поставок газа станет минимально вероятным. Но, и это не все. Украина на пороге долгосрочного энергетического коллапса и, в первую очередь, не из-за отсутствия угля на ТЭС (да, этой зимой потребителям тепловой энергии на Украине придется туго, но все же электроэнергии будет достаточно), а из-за выведения из эксплуатации АЭС. Неуправляемый вывод атомных станций, уходящая в темноту страна на своей границе с падающей экономикой и миллионами безработных - это страшный кошмар ЕС. А продление эксплуатации АЭС может обеспечить только Россия и это ещё один сюжет, о котором надо договариваться срочно».
Владимир Жириновский отозвался заявлениях украинских политиков в свойственной ему ироничной манере:
«Украина готова прекратить транзит газа в Европу. Ну разве это страна? Это пират Европы. Опять шантажирует весь старый свет».
«Синельников-Орешак» предлагает действовать методами украинских коллег - кто первый иск подал, тот и потерпевший:
«Перед решающими переговорами принято усиливать свои позиции, не случайно «Нафтогаз» подсуетился с иском. И только с нашей стороны регулярно летят призывы «обнулиться» и «продолжить», что воспринимается откровенной готовностью «прогнуться» под «партнёров». Как выторговать преференции на пустом месте? Надо сначала «подвесить» проблему, а потом её как бы «снять», демонстрируя «добрую волю». При логичном раскладе, даже само предложение «обнулиться» - уже милость, которую надо ещё заслужить. А уж потенциальные скидки и вовсе – величайшая награда. Но вместо этого – получите сразу и даром».
Следы ведут на Кавказ
Резонансное убийство в Москве главы ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата, врача-нейрохируга, 31-летнего Абдулахмеда Эльджаркиева широко обсуждалось в Telegram. Высказывались самые разные версии, не отличающиеся качеством экспертного материала. Пока из сообщений СК достоверно известно, что убийца произвел не менее 10 выстрелов, и следствие не исключает из мотивов месть, связанную со служебной деятельностью силовика.
«За три года Эльджаркиев пресёк деятельность четырёх ОПГ экстремистской направленности. У него остались жена и трое детей. Следователи также не исключают, что Ибрагима Эльджаркиева могли убрать сторонники ИГ, ячейку которых силовики накрыли в Ингушетии в мае этого года».
«Методичка»:
«Гибель Ибрагима Эльджаркиева стала главной темой продленных государственных выходных. И причина не в недостатке новостей, а в том, что дерзкое преступление было из разряда «отложено-ожидаемых». Слишком много болезненных тем сошлось на фигуре Эльджаркиева».
«Контора пишет» предполагает:
«Субботнее убийство <...> может привести к громким отставкам в МВД. Дело в том, что Ибрагим Эльджаркиев находится под госзащитой. И в день своей гибели должен был сопровождаться вооруженными сотрудниками МВД. <...> Охрана должна была предупредить московских коллег, что офицер полиции, находящийся под госзащитой, отправился в столицу. Но почему-то в Москве Эльджаркиев оказался без охраны».
«Профессионализм и осведомленность» многих авторов, попытавшихся хайпить на новости, иллюстрирует пост «Минправды»:
«Mash перепутали все, что только можно, опубликовав очередной пост с подробностями. Mash сообщает, что Эльджаркиев был якобы убит «оружием спецслужб», которым по мнению Mash является пистолет-пулемёт «Кедр». Мало того, что «Кедр» никаким эксклюзивным оружием спецслужб не является, так Mash еще даже не смогли найти фотографию боевого «Кедра» и прикрепили к публикации фото гражданского травмата «Есаул», сделанного на его базе. Его используют частные охранные структуры».
«Вот это, конечно, особенно печально и страшно во всей этой печальной и страшной истории с заказным убийством посреди Москвы»,
- пишет «Всевидящее око» в качестве комментария к фото второго погибшего, Ахмеда Эльджаркиева, который работал врачом-анестезиологом в 1-ой Градской больницы.
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