«Живой щит»: В Селятино воюют с фурами, а Ломоносов остался без врачей

***

Петродворцовый район Санкт-Петербурга расположен в 30 километрах от центра северной столицы. Он включает в себя знаменитый Петергоф, Ломоносов и Стрельну, однако за красотами зияет пустота. С 1 апреля детская поликлиника осталась без невролога, к которому и так были огромные очереди, а педиатров там осталось в два раза меньше, чем надо.

«Был один невролог на весь Петродворцовый район, включая Стрельну, Ломоносов и Петергоф, очередь к нему длилась полгода. То есть посещаешь врача, а тебя ставят в очередь на полгода вперед. И вот с 1 апреля невролог уволился, теперь нет ни одного на весь район. Если проблема у ребенка, нет даже теоретической возможности попасть к неврологу - что хотите, то и делайте. С педиатрами тоже печальная ситуация: было у каждого педиатра по два участка, как минимум, а у некоторых по три. Однако наш педиатр уволилась, их осталось всего три на весь Ломоносов, очереди переполнены. То ли не ищут, то ли не могут найти, то ли не хотят…. История с очередью к неврологу длится уже полтора года, а ушел он окончательно 1 апреля. Врачей нет, но вы держитесь», - рассказала НСН одна из местных жительниц

По ее словам, «особенных детей» оставили один на один со своими проблемами.

«Если у ребенка проблемы с развитием, чем занимается невролог, речевое, еще какое-то, особенные дети - ничего не делается, их отказываются перенаправлять в другие районы города. При этом платный невролог не может прописать физиотерапию или направления специализированные», - посетовала собеседница НСН.

Мы попросили разобраться в ситуации главу Минздрава России Михаила Мурашко и губернатора Александра Беглова.

***

Поселок Селятино расположен в 30 километрах от Москвы на Киевском шоссе. Однако с недавних пор тысячи его жителей стали заложниками транспортного коллапса. В дополнение к двум таможням там построили контейнерную площадку, однако забыли построить обещанную дорогу. В итоге бесконечные потоки фур едут прямо через поселок, жители которого уже устали терпеть и пытаются защититься от машин живым щитом.

«За поселком открыли контейнерную площадку огромнейшую, и все фуры едут через Селятино. Там есть дорога, по которой им разрешено ехать, но там вечные пробки, все "бордовое". Они идут караваном по пять-шесть машин, днем еще как-то так поменьше, а ночью сплошным потоком. При этом многие индивидуумы стараются проехать через жилые дома и дворы. Там везде стоят запрещающие знаки для грузовиков, но им все равно. Люди выходят, перекрывают дороги, не дают им проехать. Доходит до того, что некоторые водители большегрузов пытаются наехать на людей, проехать дальше – по бордюрам, по пешеходным дорожкам, жесть», - возмутился в беседе с НСН один из местных жителей.

По его словам, терпение у людей уже лопнуло, а местные власти бездействуют.

«Перед тем, как все это открывать, было сказано, что будет дорога проложена рядом с железкой, и поселок это никак не затронет. Но открыли площадку, а про дорогу все благополучно закрыли. На обращения, почему вы не выполняете обещания, пишут: нет денег. Сейчас уже каждую ночь люди начинают выходить. Можно сказать, что ситуация накалена до предела, при обращении в полицию никто не приезжает и уже нет никакого терпения. Мы хотим, чтобы они сделали проезд через промзону, как изначально и планировалось», - пояснил собеседник НСН.

Мы попросили вмешаться в ситуацию подмосковного губернатора Андрея Воробьева.