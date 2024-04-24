«Живой щит»: В Селятино воюют с фурами, а Ломоносов остался без врачей
Жители подмосковного Селятино по ночам выходят перекрывать дороги, спасаясь от беспредела водителей фур, а Ломоносов, Петергоф и Стрельна остались без детского невролога.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» перед майскими праздниками получил сразу несколько обращений от россиян, находящихся «на грани».
Так, жители подмосковного Селятино объявили войну фурам, день и ночь отравляющим их жизнь. Ну а в Ломоносове бьют в колокола из-за отсутствия детских врачей.
***
Петродворцовый район Санкт-Петербурга расположен в 30 километрах от центра северной столицы. Он включает в себя знаменитый Петергоф, Ломоносов и Стрельну, однако за красотами зияет пустота. С 1 апреля детская поликлиника осталась без невролога, к которому и так были огромные очереди, а педиатров там осталось в два раза меньше, чем надо.
«Был один невролог на весь Петродворцовый район, включая Стрельну, Ломоносов и Петергоф, очередь к нему длилась полгода. То есть посещаешь врача, а тебя ставят в очередь на полгода вперед. И вот с 1 апреля невролог уволился, теперь нет ни одного на весь район. Если проблема у ребенка, нет даже теоретической возможности попасть к неврологу - что хотите, то и делайте. С педиатрами тоже печальная ситуация: было у каждого педиатра по два участка, как минимум, а у некоторых по три. Однако наш педиатр уволилась, их осталось всего три на весь Ломоносов, очереди переполнены. То ли не ищут, то ли не могут найти, то ли не хотят…. История с очередью к неврологу длится уже полтора года, а ушел он окончательно 1 апреля. Врачей нет, но вы держитесь», - рассказала НСН одна из местных жительниц
По ее словам, «особенных детей» оставили один на один со своими проблемами.
«Если у ребенка проблемы с развитием, чем занимается невролог, речевое, еще какое-то, особенные дети - ничего не делается, их отказываются перенаправлять в другие районы города. При этом платный невролог не может прописать физиотерапию или направления специализированные», - посетовала собеседница НСН.
Мы попросили разобраться в ситуации главу Минздрава России Михаила Мурашко и губернатора Александра Беглова.
***
Поселок Селятино расположен в 30 километрах от Москвы на Киевском шоссе. Однако с недавних пор тысячи его жителей стали заложниками транспортного коллапса. В дополнение к двум таможням там построили контейнерную площадку, однако забыли построить обещанную дорогу. В итоге бесконечные потоки фур едут прямо через поселок, жители которого уже устали терпеть и пытаются защититься от машин живым щитом.
«За поселком открыли контейнерную площадку огромнейшую, и все фуры едут через Селятино. Там есть дорога, по которой им разрешено ехать, но там вечные пробки, все "бордовое". Они идут караваном по пять-шесть машин, днем еще как-то так поменьше, а ночью сплошным потоком. При этом многие индивидуумы стараются проехать через жилые дома и дворы. Там везде стоят запрещающие знаки для грузовиков, но им все равно. Люди выходят, перекрывают дороги, не дают им проехать. Доходит до того, что некоторые водители большегрузов пытаются наехать на людей, проехать дальше – по бордюрам, по пешеходным дорожкам, жесть», - возмутился в беседе с НСН один из местных жителей.
По его словам, терпение у людей уже лопнуло, а местные власти бездействуют.
«Перед тем, как все это открывать, было сказано, что будет дорога проложена рядом с железкой, и поселок это никак не затронет. Но открыли площадку, а про дорогу все благополучно закрыли. На обращения, почему вы не выполняете обещания, пишут: нет денег. Сейчас уже каждую ночь люди начинают выходить. Можно сказать, что ситуация накалена до предела, при обращении в полицию никто не приезжает и уже нет никакого терпения. Мы хотим, чтобы они сделали проезд через промзону, как изначально и планировалось», - пояснил собеседник НСН.
Мы попросили вмешаться в ситуацию подмосковного губернатора Андрея Воробьева.
***
Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуров: Telegram блокирует пользователей, которые призывают к насилию
- Байден подписал пакет законов об оказании помощи Украине
- Лукашенко был избран председателем Всебелорусского народного собрания
- Поставки российских удобрений в Европу достигли максимума с 2022 года
- Apple сократила поставки Vision Pro в два раза из-за снижения интереса к очкам
- В Белоруссии разрешили транслировать матчи Евро-2024 без согласия от УЕФА
- СМИ: В России зафиксировали рекордную текучку кадров за 30 лет наблюдений
- Авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из РФ
- На Мадонну снова подали в суд за опоздание на выступление
- Адвокат замглавы Минобороны: Иванова обвиняют в помощи подрядчикам ведомства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru