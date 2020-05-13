Фурсин: Лишь треть москвичей с отозванными пропусками запросили их вновь

Всего одна треть жителей российской столицы с аннулированными рабочими пропусками прошли процедуру подтверждения данных через специальный портал. Такую статистику АГН «Москва» привёл руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Заявки на верификацию были поданы за праздничные дни - с 8 по 11 мая. Необходимо было предоставить подтверждающие трудоустройство документы для оформления нового пропуска. По словам Фурсина, остальные 2/3 - это либо те, у кого были задублированы заявки на пропуска, либо граждане, у которых нет подтверждающих документов.