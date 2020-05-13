Фурсин: Лишь треть москвичей с отозванными пропусками запросили их вновь
Всего одна треть жителей российской столицы с аннулированными рабочими пропусками прошли процедуру подтверждения данных через специальный портал. Такую статистику АГН «Москва» привёл руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
Заявки на верификацию были поданы за праздничные дни - с 8 по 11 мая. Необходимо было предоставить подтверждающие трудоустройство документы для оформления нового пропуска. По словам Фурсина, остальные 2/3 - это либо те, у кого были задублированы заявки на пропуска, либо граждане, у которых нет подтверждающих документов.
Ранее городские власти объявили, что сотрудники предприятий и компаний, чьи данные в цифровых пропусках для работающих не сумели пройти проверку, смогут заново получить пропуск.
Для этого необходимо подтвердить свое место работы посредством трудового договора или справки от работодателя. Данные надо загрузить на портале i.moscow. Пропуска действуют в рамках ограничений, введённых для борьбы с распространением коронавируса.
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