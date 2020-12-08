Фургала проверяют на причастность к крупному мошенничеству на «Амурстали»

Следственный комитет РФ проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к мошенническим действиям на предприятии "Амурсталь". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя СК РФ Ростислава Рассохова.

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По словам Рассохова, в Комсомольске-на-Амуре на причастность к этому делу проверяют трех человек, которые ранее управляли предприятием. Двое из них были местными депутатами. Как передает агентство, трое подозреваемых арестованы по решению суда.

Самому Фургалу обвинение не предъявлено, однако СК проводит проверку, так как совладелицей "Амурстали" является жена Фургала. Также зампредседателя СК добавил, что расследование дела о двух убийствах и покушении на убийство, из-за которого Фургал был задержан и отстранен от должности, близко к завершению.

Бывшего губернатора Хабаровского края задержали 9 июля 2020 года. Он находится в СИЗО "Лефортово" в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Следственный КомитетКомсомольск-на-амуреХабаровский КрайСергей Фургал
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