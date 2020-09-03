Адвокат: Фургал попросил отвода следственной группы

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину об отводе всей следственной группы по его уголовному делу, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов, Михаила Карапетяна.

Фургал мотивировал ходатайство предположением о личной заинтересованности следователей в исходе дела. Экс-губернатор утверждает, что на него якобы оказывается давление со стороны и считает, что обвинение ему предъявили незаконно.

Ранее стало известно, что Фургалу предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, передаёт RT. Он также обвиняется в организации убийства Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского. Бывший глава Хабаровского края вину не признаёт.

