Адвокат: Фургал попросил отвода следственной группы
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину об отводе всей следственной группы по его уголовному делу, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из его адвокатов, Михаила Карапетяна.
Фургал мотивировал ходатайство предположением о личной заинтересованности следователей в исходе дела. Экс-губернатор утверждает, что на него якобы оказывается давление со стороны и считает, что обвинение ему предъявили незаконно.
Ранее стало известно, что Фургалу предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, передаёт RT. Он также обвиняется в организации убийства Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского. Бывший глава Хабаровского края вину не признаёт.
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