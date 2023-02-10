Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии строго режима за организацию заказных убийств в 2004-2005 года.

Фургалу стало стыдно за решение присяжных

Сторона гособвинения запрашивала 23 года колонии для Сергея Фургала.

Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар заявила в беседе с НСН, что срок наказания Сергею Фургалу будет в пределах запрошенного прокурором, а на условно-досрочное освобождение он сможет подать после истечения 2/3 срока.

Фургал был задержан в июле 2020 года. Следствие считает, что в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СудСергей Фургал
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