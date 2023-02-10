Фургал получил 22 года колонии за организацию убийств
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии строго режима за организацию заказных убийств в 2004-2005 года.
Сторона гособвинения запрашивала 23 года колонии для Сергея Фургала.
Ранее почетный адвокат России Людмила Айвар заявила в беседе с НСН, что срок наказания Сергею Фургалу будет в пределах запрошенного прокурором, а на условно-досрочное освобождение он сможет подать после истечения 2/3 срока.
Фургал был задержан в июле 2020 года. Следствие считает, что в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru