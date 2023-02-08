«Легко придраться»: Адвокат оценила шансы Фургала выйти из колонии по УДО

Выйти из колонии по УДО - сложный путь, ведь всегда есть к чему придраться, сказала НСН адвокат Людмила Айвар.

Почетный адвокат России Людмила Айвар заявила в беседе с НСН, что срок наказания Сергею Фургалу будет в пределах запрошенного прокурором.

Обвинение запросило для Фургала 23 года колонии строго режима

Ранее прокурор запросил 23 года колонии для Сергея Фургала. Бывшего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации заказных убийств в 2000-х годах. Он находится под арестом с 2020 года. Айвар считает, что судья может немного снизить срок наказания.

«Поскольку присяжные не нашли никаких смягчающих обстоятельств, то срок будет в пределах, запрошенного прокурором. Часто бывает, что суды немного снижают сроки», - сказала Айвар.

Собеседница НСН назвала условия при которых Фургал сможет подать ходатайство на условно-досрочное освобождение.

«На УДО он сможет подать после отбытия 2/3 наказания, но только в случае, если у него не будет никаких наказаний, выговоров, негативных характеристик со стороны руководства колонии. Часто такого рода заключенные подвергаются в колониях необоснованным наказаниям: не так сидят, не так заправили кровать, раньше проснулись. Всегда есть к чему придраться – учреждение режимное. В таком случае все это нужно будет оспаривать. Изменить вид наказания могут и по состоянию здоровья. Есть список заболеваний, утвержденный правительством, но для этого нужна медицинская экспертиза. Это очень сложный путь», - резюмировала Айвар.

Ранее Сергей Фургал заявил, что ему стыдно за присяжных, которые признали его виновным в покушении на жизнь предпринимателя.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Людмила АйварСудСергей Фургал
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры