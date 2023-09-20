ФСТЭК России приостановила действие сертификата на антивирус Dr.Web
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) приостановила сертификат антивируса Dr.Web. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Государственного реестра сертифицированных средств защиты информации.
Документ действовал с 27 января 2016 года и был приостановлен 8 сентября.
Как отметил представитель пресс-службы компании «Доктор Веб», организация выясняет причину приостановки сертификата антивируса.
«До сих пор ФСТЭК оперативно доводила до нас все выявленные проблемы в разрабатываемых нами средствах защиты информации, и мы в кратчайшие сроки их устраняли», — указал собеседник издания.
По словам коммерческого директора «Кода безопасности» Федора Дбара, организация видит негативные отзывы из-за прекращения действия сертификата Dr.Web.
«Если у данного продукта не будет перспектив возобновления сертификации, то его продажи прекратятся, а компаниям-заказчикам придется переходить на другие решения», — предупредил эксперт.
В свою очередь, старший техменеджер направления информационной безопасности «К2 Тех» Ярослав Киселев отметил, что действие сертификата антивируса могут возобновить после исправления замечаний службы по техническому и экспортному контролю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru