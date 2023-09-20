ФСТЭК России приостановила действие сертификата на антивирус Dr.Web

Документ действовал с 27 января 2016 года и был приостановлен 8 сентября.

Как отметил представитель пресс-службы компании «Доктор Веб», организация выясняет причину приостановки сертификата антивируса.

«До сих пор ФСТЭК оперативно доводила до нас все выявленные проблемы в разрабатываемых нами средствах защиты информации, и мы в кратчайшие сроки их устраняли», — указал собеседник издания.

По словам коммерческого директора «Кода безопасности» Федора Дбара, организация видит негативные отзывы из-за прекращения действия сертификата Dr.Web.

«Если у данного продукта не будет перспектив возобновления сертификации, то его продажи прекратятся, а компаниям-заказчикам придется переходить на другие решения», — предупредил эксперт.

В свою очередь, старший техменеджер направления информационной безопасности «К2 Тех» Ярослав Киселев отметил, что действие сертификата антивируса могут возобновить после исправления замечаний службы по техническому и экспортному контролю.

