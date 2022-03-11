Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили работу в России

Американская компания уточняет, что не может принимать новые заказы на продукцию или предоставлять помощь в России «в связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля».

Кроме того, чешская компания по разработке программного обеспечения, создатель одноименного антивируса Avast также приостановила деятельность в России, пишет RT.

