Разработчики антивирусов Norton и Avast приостановили работу в России

Компания NortonLifeLock, разработчик антивирусной программы Norton, приостановила продажи и предоставление техподдержки в России. Сообщение об этом опубликовано на русскоязычном ресурсе Norton.

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Американская компания уточняет, что не может принимать новые заказы на продукцию или предоставлять помощь в России «в связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля».

Кроме того, чешская компания по разработке программного обеспечения, создатель одноименного антивируса Avast также приостановила деятельность в России, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТехнологииРоссия
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