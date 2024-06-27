ФССП: За семь лет с неплательщиков алиментов было взыскано 210 млрд рублей
Судебные приставы за последние семь лет взыскали в РФ свыше 210 миллиардов рублей с неплательщиков алиментов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что всего на исполнении сотрудников ФССП за эти годы стабильно находится 1,5 миллиона документов о взыскании алиментов. По словам Аристова, у таких родителей может быть не один ребенок, а два, три или более.
Ранее сообщалось, что запрет на посещение футбольных матчей и других спортивных мероприятий могут ввести в России для злостных неплательщиков алиментов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru