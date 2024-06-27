ФССП: За семь лет с неплательщиков алиментов было взыскано 210 млрд рублей

Судебные приставы за последние семь лет взыскали в РФ свыше 210 миллиардов рублей с неплательщиков алиментов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что всего на исполнении сотрудников ФССП за эти годы стабильно находится 1,5 миллиона документов о взыскании алиментов. По словам Аристова, у таких родителей может быть не один ребенок, а два, три или более.

Ранее сообщалось, что запрет на посещение футбольных матчей и других спортивных мероприятий могут ввести в России для злостных неплательщиков алиментов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ФССП РФАлименты

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