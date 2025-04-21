Приставы открыли три миллиона новых дел против должников в 2025 году
За год Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла 3 млн делопроизводств в отношении должников и запретила им выезжать за границу, сообщили РИА Новости с ссылкой на информацию ведомства.
ФССП отметила, что всего в 2025 году открыто почти 9,5 млн дел, а их число возросло с 6,5 млн в прошлом году. Она уточнила, что число дел не равняется числу человек, так как на одного провинившегося может быть заведено сразу несколько разбирательств.
По действующему законодательству право покидать страну может быть ограничено, если человек имеет судебную задолженность более 30 тысяч рублей или долг по алиментам в размере от 10 тысяч рублей и выше. Если должник не расплатился в течение двух месяцев после даты оплаты, то ему вводят запрет на выезд.
Ранее сообщалось, что просроченные долги россиян по кредитам выросли до 2,3 триллиона рублей, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru