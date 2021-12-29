ФССП: Права выезда из России лишились 4,6 млн должников

По данным ФССП, на 1 декабря уходящего года в стране действовало 4,6 млн постановлений об ограничении на выезд должника. В ведомстве отметили, что меры могут быть приняты в случае, если задолженность составляет 30 тысяч рублей. При этом запретить выезд за границу могут россиянам, задолжавшим 10 тысяч рублей по алиментам, возмещению вреда здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба, морального вреда от преступлений.

ФССП напомнила о необходимости проверить наличие задолженностей и заблаговременно погасить их. Узнать о своих долгах россияне могут на сайте службы и в мобильном приложении, в также с помощью сервиса «Ход исполнительного производства» на «Госуслугах».

