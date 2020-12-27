ФССП: Более миллиона банковских должников по кредитам – российские пенсионеры
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ включила свыше миллиона российских пенсионеров в свою базу данных должников по банковским кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников - физических лиц в пользу кредитных организаций», - сообщают в ФССП.
Каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей касается именно пенсионеров. По данным приставов, среди должников-пенсионеров поровну мужчин и женщин.
В ведомстве сообщают, что за 10 месяцев 2020 года взыскали с физлиц в пользу кредитных организаций долгов на сумму 111,3 млрд рублей.
Ранее актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН назвал причину роста долгов среди россиян по кредитам.
«Да, нищая страна. Конечно, они будут иметь просрочку по платежам, думаю, может быть и не каждый четвертый, а каждый третий имеет просрочку по кредиту. Поскольку у нищих нет денег, им нечем платить», – комментирует он в беседе с НСН.
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