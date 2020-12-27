ФССП: Более миллиона банковских должников по кредитам – российские пенсионеры

«По состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников - физических лиц в пользу кредитных организаций», - сообщают в ФССП.

Каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей касается именно пенсионеров. По данным приставов, среди должников-пенсионеров поровну мужчин и женщин.

В ведомстве сообщают, что за 10 месяцев 2020 года взыскали с физлиц в пользу кредитных организаций долгов на сумму 111,3 млрд рублей.

Ранее актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН назвал причину роста долгов среди россиян по кредитам.

«Да, нищая страна. Конечно, они будут иметь просрочку по платежам, думаю, может быть и не каждый четвертый, а каждый третий имеет просрочку по кредиту. Поскольку у нищих нет денег, им нечем платить», – комментирует он в беседе с НСН.

