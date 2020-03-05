Майков: У нас нищая страна, поэтому никто не платит по кредитам
Актер театра и кино, музыкант Павел Майков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин: Россия создаст условия для самореализации специалистов внутри страны
Россия будет создавать условия для самореализации специалистов в собственной стране, заявил глава государства Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС. Президент считает, что число хороших специалистов, которые остаются в стране, растет. А то, что наши сограждане находят себя на мировом рынке труда, говорит о хорошей отечественной школе.
Павел Майков : «Не могу согласиться с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем. Может быть я не прав, но, как мне кажется, люди бегут из страны в другие страны в поисках лучшей жизни и большей заработной платы. То, что количество хороших специалистов в нашей стране растет, тоже не могу в это поверить. На основании каких фактов это предположение? У нас закрываются заводы, нет ПТУ, почти все институты платные. К отечественной школе, как и к общеобразовательной, так и вообще у меня есть большие вопросы», – выражает свое мнение Павел Майков в эфире НСН.
Каждый четвертый россиянин с кредитом имеет просрочку по платежам
Каждый четвертый россиянин, обремененный кредитом, испытывает трудности с его погашением и имеет просрочку. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
Павел Майков : «Ну и что? Да, нищая страна. Конечно, они будут иметь просрочку по платежам, думаю, может быть и не каждый четвертый, а каждый третий имеет просрочку по кредиту. Поскольку у нищих нет денег, им нечем платить», – комментирует он в беседе с НСН.
Госдума вводит штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов
Ограниченные возможности здоровья или пожилой возраст не могут быть причиной для отказа в обслуживании. Так решили депутаты, проголосовав в первом чтении за законопроект о штрафах для тех, кто сознательно ущемляет права пенсионеров и инвалидов. Размер взысканий будет составлять от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц.
Павел Майков : «Иногда в нашей Госдуме проскальзывают какие-то адекватные предложения, адекватные законы. Иногда есть проблески. Я штраф при отказе любому человеку, а не только за отказ пожилым и инвалидам. Но, наверное, для должностных лиц, о которых мы говорим, эти деньги – как для нас 50 копеек», – делится он с НСН.
Память Победы
«Память Победы» – это специальный проект НСН, в рамках которого участники «Авторских новостей» рассказывают о своих родственниках-фронтовиках и тружениках тыла, делятся их судьбами. Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Павел Майков : «В рамках проекта "Память Победы" я хотел бы рассказать о своем дедушке, которого, к сожалению, уже нет в живых. Он ушел на фронт, когда ему было 17 лет, был моряком и все годы войны провел на корабле. И прадедушка у меня воевал, звали его как и меня, Павел Майков. Все вернулись живыми с войны, спасибо им большое!» – рассказывает для слушателей НСН Павел Майков.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.