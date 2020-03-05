Майков: У нас нищая страна, поэтому никто не платит по кредитам

Павел Майков : «Не могу согласиться с главой нашего государства, с Владимиром Владимировичем. Может быть я не прав, но, как мне кажется, люди бегут из страны в другие страны в поисках лучшей жизни и большей заработной платы. То, что количество хороших специалистов в нашей стране растет, тоже не могу в это поверить. На основании каких фактов это предположение? У нас закрываются заводы, нет ПТУ, почти все институты платные. К отечественной школе, как и к общеобразовательной, так и вообще у меня есть большие вопросы», – выражает свое мнение Павел Майков в эфире НСН.

