Госдума рассмотрит законопроект о рассрочке оплаты долгов для пенсионеров

Российским пенсионерам с доходами ниже двух МРОТ продлят рассрочку по кредиту. Соответствующий законопроект должна во втором чтении рассмотреть Госдума, пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что рассрочка будет продлена для тех долгов, по которым постановления о принудительном взыскании были вынесены до 1 мая 2021 года. Законопроект будет касаться почти двух миллионов российских пенсионеров. Предполагается, что принятые меры будут распространяться только на тех должников, сумма долга которых не превышает 1 миллион рублей.