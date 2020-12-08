Госдума рассмотрит законопроект о рассрочке оплаты долгов для пенсионеров
Российским пенсионерам с доходами ниже двух МРОТ продлят рассрочку по кредиту. Соответствующий законопроект должна во втором чтении рассмотреть Госдума, пишет «Парламентская газета».
Отмечается, что рассрочка будет продлена для тех долгов, по которым постановления о принудительном взыскании были вынесены до 1 мая 2021 года. Законопроект будет касаться почти двух миллионов российских пенсионеров. Предполагается, что принятые меры будут распространяться только на тех должников, сумма долга которых не превышает 1 миллион рублей.
Также Госдума планирует рассмотреть аналогичные меры для малого и среднего бизнеса. Помимо рассрочки по кредитам, предприниматели смогут отложить оплату налогов и страховых взносов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru