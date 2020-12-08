Госдума рассмотрит законопроект о рассрочке оплаты долгов для пенсионеров

Российским пенсионерам с доходами ниже двух МРОТ продлят рассрочку по кредиту. Соответствующий законопроект должна во втором чтении рассмотреть Госдума, пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что рассрочка будет продлена для тех долгов, по которым постановления о принудительном взыскании были вынесены до 1 мая 2021 года. Законопроект будет касаться почти двух миллионов российских пенсионеров. Предполагается, что принятые меры будут распространяться только на тех должников, сумма долга которых не превышает 1 миллион рублей.

Банк России рассматривает возможность предоставления россиянам пенсионного налогового вычета

Также Госдума планирует рассмотреть аналогичные меры для малого и среднего бизнеса. Помимо рассрочки по кредитам, предприниматели смогут отложить оплату налогов и страховых взносов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаДолгиПенсионерыПенсия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры