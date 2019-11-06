Менты «взбеленятся». «Рэкетир на пенсии» о блокировке сотового сигнала в тюрьмах
Авторитетный писатель Михаил Орский в эфире НСН предположил, что сотрудники ФСИН не согласятся остаться на работе без связи и дополнительных возможностей для заработка.
Власти проработают вопрос блокировки сотовой связи в местах лишения свободы. Таким способом МВД предложило бороться с call-центрами в тюрьмах. В числе других инициатив — создание приложения для защиты от звонков мошенников. Об этом РБК рассказал источник, согласно данным которого, органам МВД совместно с ФСИН, ФСБ и Роскомнадзором было поручено до 30 июля 2020 года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений.
Авторитетный писатель, «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в эфире НСН рассказал, что инициатива будет не выгодна в первую очередь сотрудникам исправительных учреждений.
«Я не знаю ничего насчет мошенничества, не сталкивался. Но блокировка ударит по "дорогам". Раньше было четыре "дороги" – живые ноги, веревочки между камер, дырки в стенах и канализация. В 21 веке эти навыки во многом были утрачены, потому что все заменили мобильные телефоны. Если это будет осуществлено, то это будет серьезным ударом по тем, кто живет этой жизнью. Кто, скажем так, заботится о процветании своего дома – тюрьмы. На что здесь нужно надеяться арестанской отрицаловке - парням? На то, что "мусора" в первую очередь взбеленятся. Во-первых, ведь у ментов тоже будут блокироваться там телефоны, у всех тех, кто там работает, у всех вольнонаемных. Второй момент – это ведь офигенный заработок. Менты же сами проносят телефоны. Трубки туда с почтовыми голубями не прилетают! Вот этот пункт будет вычеркнут из списка их нелегальных доходов. Я думаю, что эти инициативы изобретают кабинетные теоретики, а сами менты будут это саботировать», - выразил мнение писатель.
Согласно докладу руководителя лаборатории компьютерной криминалистики, в этом году телефонные мошенничества захлестнули клиентов российских банков. По данным экспертов, большая часть мошеннических звонков совершается именно из мест лишения свободы. Другие мошеннические call-центры работают «на воле», иногда за границей России — для их нейтрализации необходимо международное взаимодействие различных государств, добавляют оперативники.
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