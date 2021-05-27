ФСИН объяснила зарплату осужденных в 200 тысяч рублей

Там пояснили, что трудящийся осужденный работает на одном из предприятий Белгородской области. Его средняя зарплата составляет 140 тысяч рублей в месяц. А сумма в 224 тысячи была начислена ему в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу.

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на ФСИН, что средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях доходит до 224 тысяч рублей.

