ФСИН объяснила зарплату осужденных в 200 тысяч рублей
Зарплата в 224 тысячи рублей у осужденного к принудительным работам является единичным случаем. Об этом сообщили в пресс-службе ФСИН РФ.
Там пояснили, что трудящийся осужденный работает на одном из предприятий Белгородской области. Его средняя зарплата составляет 140 тысяч рублей в месяц. А сумма в 224 тысячи была начислена ему в качестве премии за ранее отработанные дни, а также за сверхурочную работу.
Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на ФСИН, что средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях доходит до 224 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru