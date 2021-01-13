Стала известна дата суда по замене условного срока Навальному на реальный
Рассмотрение представления ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный состоится 29 января, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда Москвы.
В декабре 2020-го политику было направлено уведомление о явке в уголовно-исполнительную инспекцию до 29 декабря. Во ФСИН сослались на публикацию медицинского журнала The Lancet, в которой сказано, что Навального 20 сентября выписали из больницы, а последствия болезни прошли у него к 12 октября. В связи с этим в ведомстве посчитали, что оппозиционер уклоняется от явки, хотя уже здоров, что является поводом для замены условного срока на реальный.
Сам Навальный сегодня в своём Twitter заявил, что уже купил билеты и вернётся в Россию 17 января рейсом авиакомпании «Победа».
У Навального есть две условные судимости: по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Последнее связано с хищением свыше 30 миллионов рублей. В 2014 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея к 3,5 годам лишения свободы условно.
В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелёта из Томска. После экстренной посадки самолёта его госпитализировали в одну из больниц Омска, а позже перевезли для лечения в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что политика отравили веществом из группы «Новичок».
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