ФСБ задержала жителя Орловской области при попытке примкнуть к ВСУ
Сотрудники Федеральной службы безопасности провели операцию по задержанию жителя Орловской области, который собирался примкнуть к одному из вооруженных формирований на Украине, которое признан в России террористическим.
Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, он самостоятельно наладил связь с представителями данного военизированного подразделения. Намереваясь переехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях, он навёл справки в силовых и государственных структурах этой страны.
В результате, задержанный стал фигурантом уголовного дела об участии в деятельности террористической организации.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Угличе. Там задержана россиянка, отсылавшая СБУ данные об объекте для диверсии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru