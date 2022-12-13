ФСБ задержала жителя Абакана, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ
ФСБ задержала жителя Абакана, попытавшегося выехать на Украину и вступить в ВСУ, мужчина подозревается в покушении на госизмену. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях», — приводит ТАСС сообщение ФСБ.
Жителя Абакана задержали в аэропорту Красноярска при попытке выехать на Украину через территорию одной из стран СНГ. Отмечается, что мужчина совершал акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона и был привлечен к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ.
ФСБ возбудила уголовное дело по статье «Покушение на государственную измену». Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет заключения.
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