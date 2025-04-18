Рубио: США после трех лет поддержки Киева необходимо сфокусироваться на другом

США долго поддерживали Украину, однако теперь Вашингтону следует сфокусироваться на другом. Об этом заявил на пресс-конференции госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Посетивший Одессу Рютте пообещал продолжить поддержку Украины

По его словам, США потратили три года и миллиарды долларов на поддержку Киева.

«Но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться», - подчеркнул глава Госдепа.

Ранее СМИ сообщили, что на встрече в Париже чиновники из США озвучили свои ожидания по ситуации на Украине. В Вашингтоне хотят добиться полного прекращения огня «в течение нескольких недель», пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Государственный департамент СШАУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры