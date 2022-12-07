ФСБ обвинила в госизмене ученого-геодезиста из Биробиджана
ФСБ предъявила обвинение в государственной измене ученому-геодезисту из Биробиджана Валерию Качину, обвиняемого этапировали в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что Качина задержали в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.
«Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК РФ). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Биробиджанским районным судом Еврейской автономной области. Он этапирован в столичное СИЗО "Лефортово" для проведения с ним дальнейших следственных действий», — отметил собеседник ТАСС.
Столичный Лефортовский суд продлил срок ареста Качина до 12 марта. Материалы дела в отношении ученого имеют гриф «секретно».
По данным СМИ, Валерий Качин окончил Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, занимал должность младшего научного сотрудника в заповеднике «Бастак». Ученый специализировался на геоинформационных системах. Отмечается, что ранее Качин работал в мэрии Биробиджана.
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