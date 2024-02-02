Жителя Тамбова задержали за атаку на сайт оборонно-промышленного комплекса
Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Тамбова за попытку хакерской атаки на сайт оборонно-промышленного комплекса, сообщает ТАСС.
Уточняется, что мужчина 1978 года рождения использовал вредоносную компьютерную программу с целью неправомерного получения доступа к сетевому оборудованию.
«На основании полученных материалов возбуждено уголовное дело по статье «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», - добавили в ведомстве.
Ранее Лондонский суд приговорил 18-летнего хакера Ариона Куртаджа к бессрочному содержанию в больнице за шантаж американского разработчика видеоигр Rockstar Games, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru