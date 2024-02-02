Жителя Тамбова задержали за атаку на сайт оборонно-промышленного комплекса

Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Тамбова за попытку хакерской атаки на сайт оборонно-промышленного комплекса, сообщает ТАСС.

Хакерская группировка Killnet займется заказными взломами

Уточняется, что мужчина 1978 года рождения использовал вредоносную компьютерную программу с целью неправомерного получения доступа к сетевому оборудованию.

«На основании полученных материалов возбуждено уголовное дело по статье «создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ», - добавили в ведомстве.

Ранее Лондонский суд приговорил 18-летнего хакера Ариона Куртаджа к бессрочному содержанию в больнице за шантаж американского разработчика видеоигр Rockstar Games, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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