ФСБ задержала мужчину, заминировавшего в Москве машину экс-сотрудника СБУ

Как отметили в ведомстве, задержанный — гражданин России 1983 года рождения. По заданию украинских спецслужб он осуществил подрыв гражданина РФ, экс-сотрудника СБУ.

По данным следствия, мужчина после начала специальной военной операции выехал на Украину, в октябре 2023-го его завербовал сотрудник СБУ. По заданию куратора, который действовал по прямому указанию руководителя украинской спецслужбы, фигурант в марте прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал автомобиль бывшего сотрудника СБУ после разведки в районе адреса проживания последнего.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство, незаконном приобретении (передаче, сбыте, хранении, перевозке) взрывчатки. Также проводятся следственные действия для квалификации деяний фигуранта по статьям о теракте и государственной измене.

Ранее в Москве во внедорожнике Toyota Land Cruiser сработало неустановленное взрывное устройство, водитель получил травмы. Позже выяснилось, что владелец автомобиля — бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, пишет «Свободная пресса». В 2018 году он переехал в Россию. Экс-сотрудник украинской спецслужбы назвал взрыв очередной попыткой теракта Киева.

