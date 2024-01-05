ФСБ задержала россиянина за попытку диверсии на объекте Минобороны
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала россиянина, причастного к попытке совершения диверсии на объекте Министерства обороны России в Челябинской области.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ уточнили, что задержанный пытался совершить диверсию в январе 2024 года. Мужчину завербовали через социальные сети, пишет ТАСС.
Также установлена его причастность к поджогам на железнодорожных объектах в Дагестане в декабре 2023 года. У задержанного изъяли носители информации с фотоотчетами перед кураторами с Украины.
Накануне ФСБ задержала в Мелитополе гражданина Украины, готовившего теракт против сотрудника полиции, передает «Радиоточка НСН».
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