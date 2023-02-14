ФСБ задержала пять человек за незаконную легализацию мигрантов

Представители спецслужбы отметили, что задержанные занимались изготовлением подложных документов в подпольной типографии в липецком и московском регионах. Они за деньги оказывали помощь нелегальным мигрантам в заключении фиктивных браков или оформлении отцовства над российскими детьми, чтобы узаконить их нахождение в стране.

Всего задержаны один организатор и четверо его подельников. В рамках расследования провели 30 допросов, 45 обысков, были изъяты подложные миграционные документы, «материалы теневой отчетности» и денежные средства.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым поддержал идею создания центров адаптации для мигрантов. Об этом сообщило агентство НСН.

