ФСБ задержала пять человек за незаконную легализацию мигрантов
Совместными усилиями ФСБ и Росгвардии задержаны пять человек за незаконную легализацию мигрантов на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.
Представители спецслужбы отметили, что задержанные занимались изготовлением подложных документов в подпольной типографии в липецком и московском регионах. Они за деньги оказывали помощь нелегальным мигрантам в заключении фиктивных браков или оформлении отцовства над российскими детьми, чтобы узаконить их нахождение в стране.
Всего задержаны один организатор и четверо его подельников. В рамках расследования провели 30 допросов, 45 обысков, были изъяты подложные миграционные документы, «материалы теневой отчетности» и денежные средства.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым поддержал идею создания центров адаптации для мигрантов. Об этом сообщило агентство НСН.
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