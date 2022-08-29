Путин поддержал создание адаптационных центров для мигрантов

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым поддержал идею создания центров адаптации для мигрантов, сообщает РИА Новости.

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Глава государства отметил, что работа в этом направлении должна начинаться «ещё на родине потенциальных мигрантов» и России следует проявлять больше активности в этом отношении.

«Коллеги наши согласны с этим... никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане – пожалуйста... Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что люди, когда приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство», - заключил российский лидер.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России готовится всеобъемлющий законопроект, который отрегулирует условия въезда, выезда и пребывания иностранцев, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
ТЕГИ:РоссияТрудовые МигрантыМигрантыВладимир Путин
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