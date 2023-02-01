ФСБ задержала подозреваемых в диверсиях на свердловской железной дороге
Федеральная служба безопасности объявила о задержании трёх человек по подозрению в подготовке и осуществлению террористических актов на инфраструктуре железных дорог в Свердловской области. Они действовали по заданию украинских радикалов, сообщает Центр общественных связей ФСБ,
По местам проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты приспособления для совершения диверсий, символика одного из националистических вооруженных формирований Украины.
Найдены также схемы расположения объектов филиала ОАО «РЖД» - Свердловской железной дороги. Данные в электронном виде содержались в гаджетах задержанных. Возбуждено уголовное дело.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлого года ФСБ заявила о предотвращении теракта на газопроводе «Южный поток», по которому голубое топливо поступает в Турцию и Европу.
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