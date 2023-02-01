ФСБ задержала подозреваемых в диверсиях на свердловской железной дороге

Федеральная служба безопасности объявила о задержании трёх человек по подозрению в подготовке и осуществлению террористических актов на инфраструктуре железных дорог в Свердловской области. Они действовали по заданию украинских радикалов, сообщает Центр общественных связей ФСБ,

По местам проживания задержанных проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты приспособления для совершения диверсий, символика одного из националистических вооруженных формирований Украины.