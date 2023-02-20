ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях из Пенсионного фонда

Федеральная служба безопасности объявила о разоблачении организованной преступной группировки, которая похитила свыше двух миллиардов рублей средств Пенсионного фонда России. В рамках оперативных мероприятий в Ингушетии, Северной Осетии и Москве задержаны более 30 человек, информирует Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, в ОПГ объединились бывшие и действующие работники ПФР и «Почты России». Согласно материалам дела, с 2019 года злоумышленники незаконно организовали перерасчёт пенсий жителей Ингушетии, не ставя их в известность. Официальные пособия распределялись по республиканским отделениям почтовой связи для выдачи, а средства, полученные под видом перерасчетов, присваивались подозреваемыми.

Для маскировки участники ОПГ подделывали отчётность, из которой следовало, что все переведённые из ПФР средства, якобы в полном объёме выданы гражданам.