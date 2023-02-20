ФСБ задержала более 30 человек по делу о хищениях из Пенсионного фонда

Федеральная служба безопасности объявила о разоблачении организованной преступной группировки, которая похитила свыше двух миллиардов рублей средств Пенсионного фонда России. В рамках оперативных мероприятий в Ингушетии, Северной Осетии и Москве задержаны более 30 человек, информирует Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, в ОПГ объединились бывшие и действующие работники ПФР и «Почты России». Согласно материалам дела, с 2019 года злоумышленники незаконно организовали перерасчёт пенсий жителей Ингушетии, не ставя их в известность. Официальные пособия распределялись по республиканским отделениям почтовой связи для выдачи, а средства, полученные под видом перерасчетов, присваивались подозреваемыми.

Для маскировки участники ОПГ подделывали отчётность, из которой следовало, что все переведённые из ПФР средства, якобы в полном объёме выданы гражданам.

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Как уточнили в ФСБ, следственные действия проводились одновременно по 60 с лишним адресам. Задержанные 34 участника ОПГ уже отправлены в следственный изолятор.

Как отмечает НСН, в июле 2020 года в Ингушетии были задержаны глава Контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхороев и его брат - директор аграрного техникума по делу о хищении 19 миллионов рублей из фонда социального страхования. Белхороев - лидер влиятельного на Северном Кавказе религиозного клана баталхаджинцев.

В ноябре 2022 года один из лидеров братства Якуб Белхороев был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в растрате бюджетных средств на посту руководителя отделения Фонда социального страхования, а также в незаконном хранении оружия.

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