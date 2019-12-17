Выявлены 40 причастных к убийству главы центра «Э» Ингушетии
По делу об убийстве главы центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также более раннем покушении на него установлены 40 причастных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 11 подозреваемых задержаны и арестованы.
Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены вечером 2 ноября в Москве.
По подозрению в организации убийства задержан и арестован бизнесмен из Ингушетии Хасан Полонкоев, которого следствие считает лидером организованной преступной группы. Также арестованы его сын и племянник, отмечает РЕН ТВ.
Предположительно, убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами – участниками известной на Кавказе религиозной секты. Один из её лидеров Ибрагим Белхароев был убит в конце прошлого года.
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