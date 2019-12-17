Выявлены 40 причастных к убийству главы центра «Э» Ингушетии

По делу об убийстве главы центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также более раннем покушении на него установлены 40 причастных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 11 подозреваемых задержаны и арестованы.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены вечером 2 ноября в Москве.