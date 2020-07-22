В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты с братом из клана Белхороевых

Руководитель Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхороев и его брат, занимающий должность директора аграрного техникума, задержаны после обысков, передает «Интерфакс». Речь идёт о братьях депутата Якуба Белхороева, который ранее был отправлен под стражу по делу о хищении 19 миллионов рублей из фонда социального страхования.

По информации агентства, задержание связано с уголовным делом об организации террористического сообщества в отношении общины баталхаджинцев. Она объединяет последователей религиозного деятеля шейха Батала-Хаджи Белхороева (1821-1914). С тех времен и до сих пор общиной управляют его потомки.