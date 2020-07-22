В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты с братом из клана Белхороевых
Руководитель Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафа Белхороев и его брат, занимающий должность директора аграрного техникума, задержаны после обысков, передает «Интерфакс». Речь идёт о братьях депутата Якуба Белхороева, который ранее был отправлен под стражу по делу о хищении 19 миллионов рублей из фонда социального страхования.
По информации агентства, задержание связано с уголовным делом об организации террористического сообщества в отношении общины баталхаджинцев. Она объединяет последователей религиозного деятеля шейха Батала-Хаджи Белхороева (1821-1914). С тех времен и до сих пор общиной управляют его потомки.
31 декабря 2018 года в Назрани был убит праправнук шейха Ибрагим Белхороев. С этим преступлением связывали убийство в ноябре прошлого года в Москве начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Вместе с ним убийца застрелил его брата, работавшего врачём в российской столице. По версии следствия, исполнитель покушения - участник общины баталхаджинцев, он арестован заочно.
Тем временем, Верховный суд Ингушетии подтвердил решение о лишении полномочий депутата Народного собрания республики, врача-педиатра Яхьи Белхороева за сокрытие доходов. Это ещё один их братьев Якуба Белхороева.
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