ФСБ выявила нелегальную продажу 8 тонн краба в ресторанах Москвы

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили незаконный сбыт более 8 тонн краба в ресторанах Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что следователи допросили более 10 сотрудников и директоров ресторанов. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к преступлению лица.

По данным ведомства, ущерб государству от незаконной продажи краба составил 50 миллионов рублей. Виновным грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее в Москве произошло массовое отравление шаурмой и курицей гриль в одном из кафе на севере города. Пострадали 53 человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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