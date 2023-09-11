ФСБ выявила нелегальную продажу 8 тонн краба в ресторанах Москвы
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили незаконный сбыт более 8 тонн краба в ресторанах Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что следователи допросили более 10 сотрудников и директоров ресторанов. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к преступлению лица.
По данным ведомства, ущерб государству от незаконной продажи краба составил 50 миллионов рублей. Виновным грозит наказание до шести лет лишения свободы.
Ранее в Москве произошло массовое отравление шаурмой и курицей гриль в одном из кафе на севере города. Пострадали 53 человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru