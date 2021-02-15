Оперативники задержали в Новосибирске и Томске террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирской и Томской областях членов ячейки террористической организации, которые занимались финансированием ее деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Новосибирской области.

Речь идет об организации «Катиба Таухид валь - Джихад» (ее деятельность запрещена в России). В отношении выходца из одной из стран ближнего зарубежья и россиянина заведено уголовное дело.