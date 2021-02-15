Оперативники задержали в Новосибирске и Томске террористов

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирской и Томской областях членов ячейки террористической организации, которые занимались финансированием ее деятельности, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Новосибирской области.

Речь идет об организации «Катиба Таухид валь - Джихад» (ее деятельность запрещена в России). В отношении выходца из одной из стран ближнего зарубежья и россиянина заведено уголовное дело.

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Злоумышленники регулярно осуществляли денежные переводы на банковские карты, используемые для нужд террористов. Задержанные находятся под стражей.

Почти 600 человек были осуждены в России за террористические преступления в 2020 году. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Еще более 300 человек - за экстремизм.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФСБТеррористы
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