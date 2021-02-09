За терроризм и экстремизм в 2020 году в России осуждены 900 человек
Почти 600 человек были осуждены в России за террористические преступления в 2020 году. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Еще более 300 человек - за экстремизм. Об этом Лебедев рассказал в ходе выступления на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск (сил) генерал-лейтенант Василий Федорук заявил, что более 20 участников террористических ячеек нейтрализовали на Северном Кавказе в 2020 году, сообщает РЕН ТВ.
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