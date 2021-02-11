СМИ: террористы готовят теракты в России во время массовых уличных акций

Террористы, подконтрольные запрещенной в России террористической группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»), готовят боевиков для атак на массовых уличных акциях в городах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

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Они рассказали, что боевики готовят для проведения терактов наиболее опытных боевиков, имеющих российское происхождение или завербованных в соседних с Россией странах.

Между тем, Генпрокуратура РФ в четверг предупредила владельцев сайтов об ответственности, в том числе уголовной, за призывы к участию в незаконных акциях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Террористы
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