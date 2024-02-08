ФСБ рассекретила сведения о расправе над членами «Молодой гвардии» в годы ВОВ

Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные материалы, свидетельствующие о расправе в Краснодоне над членами «Молодой гвардии» в годы Великой Отечественной войны над членами «Молодой гвардии». Документы опубликованы на сайте ведомства 8 февраля, в День памяти юных героев-антифашистов. Дату утвердила Генассамблея ООН в 1964 году.

Отмечается, что по наводке тайных осведомителей Василия Громова и его пасынка Геннадия Почепцова немецкая жандармерия обнаружила ячейку молодежной подпольной организации «Молодая гвардия». В ней участвовали девушки и юноши в возрасте от 14 до 19 лет. Все они были уничтожены фашистами.