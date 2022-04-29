«Руки его дрожали»: ФСБ опубликовала архивные документы о самоубийстве Гитлера

Как отметили в спецслужбе, Баур, начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер, начальник обороны бункера и рейхсканцелярии Вильгельм Монке, старший камердинер Гейнц Линге и личный адъютант Отто Гюнше были свидетелями последних дней главаря Третьего рейха весной 1945 года. Допросы приближенных проводили военные контрразведчики «Смерш».

Как отмечается в показаниях Баура, которые хранятся в его следственном деле в Управлении ФСБ по Новгородской области, Гитлер «все время поддерживал видимость оптимизма и уверенности в победе Германии». Кроме того, в документах указано, что происходило в бункере Гитлера до и после его самоубийства. По словам Баура, фюрер вызвал его к себе 30 апреля.

«Гитлер встретил меня в передней и провел к себе в комнату. Он подал мне руку и сказал: "Баур, я хочу с вами проститься, я хочу поблагодарить вас за все годы службы"», - вспоминал военный.

По его словам, Гитлер осунулся, «руки его дрожали», «было ясно, что им принято окончательное решение покончить с собой». Баур заявил, что фюрер признался: немецкие солдаты больше не могут и не хотят держаться, а он не может этого вынести.

Как отметил пилот, Гитлер подарил ему свою любимую картину — портрет короля Фридриха кисти Рембрандта. Кроме того, фюрер приказал военному сжечь его тело и тело жены после их смерти, боясь, что их повесят напоказ.

