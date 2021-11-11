ФСБ рассекретила данные о подготовке нападения Японии на СССР
Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала архивные документы о разработанном в 1940 году оперативном плане военного удара Японии по СССР и сценарии захвата Дальнего Востока и территории Сибири до Байкала.
Так, на сайте ведомства размещены протоколы допросов японских военачальников. В их числе генерал-лейтенант Киёджи Томинага, который возглавлял первый отдел Генерального штаба японской армии и разработал первый оперативный план нападения на СССР. Как отмечается в документе, план предусматривал «нанесение основного удара по Красной армии в районе озера Ханко с последующим захватом Хабаровска с расчётом отрезать советский Дальний Восток от остальной части СССР».
На допросе Томинага утверждал, что после нападения Германии на СССР Япония по сговору с Адольфом Гитлером предложила «ускорить подготовку нападения» на Советский союз, пишет RT. Японский генеральный штаб разработал новый план нападения на СССР под названием «Кантокуэн» («Особые маневры Квантунской армии»).
Ранее ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму во время Великой Отечественной войны, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Правительство Бабиша в Чехии уходит в отставку
- На Украине запретили фильм с Зеленским в роли Наполеона
- Обоюдно острые: В Госдуме пообещали симметричный ответ на санкции ЕС против «Аэрофлота»
- Экс-замминистра просвещения Глушко назначен и.о. ректора Мордовского госуниверситета
- Оппозиция пытается ворваться в здание правительства Армении. Видео
- ФСБ рассекретила данные о подготовке нападения Японии на СССР
- В Москве стартовал третий этап клинического исследования COVID-вакцины для подростков
- 16 машин попали в ДТП на севере Москвы из-за скользкой дороги
- Уральский чиновник предложил не желающим прививаться россиянам уехать из страны
- Запрос о лишении Рашкина иммунитета может поступить в Госдуму на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru