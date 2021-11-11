ФСБ рассекретила данные о подготовке нападения Японии на СССР

Так, на сайте ведомства размещены протоколы допросов японских военачальников. В их числе генерал-лейтенант Киёджи Томинага, который возглавлял первый отдел Генерального штаба японской армии и разработал первый оперативный план нападения на СССР. Как отмечается в документе, план предусматривал «нанесение основного удара по Красной армии в районе озера Ханко с последующим захватом Хабаровска с расчётом отрезать советский Дальний Восток от остальной части СССР».

На допросе Томинага утверждал, что после нападения Германии на СССР Япония по сговору с Адольфом Гитлером предложила «ускорить подготовку нападения» на Советский союз, пишет RT. Японский генеральный штаб разработал новый план нападения на СССР под названием «Кантокуэн» («Особые маневры Квантунской армии»).

Ранее ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму во время Великой Отечественной войны, напоминает Ura.ru.

