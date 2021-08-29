ФСБ рассекретила имена палачей на массовых казнях во время войны

Они уничтожили 170 мирных жителей Знаменского района Орловской области, в том числе детей, в частности младенцев, женщин и стариков. Командиром отряда из 50 человек был экс-офицер Красной Армии Николай Мирошниченко, который носил прозвище «Гетман». Он был найден после войны сотрудниками КГБ СССР и расстрелян по приговору военного трибунала.

Подробности деятельности «Украинской компании» стали известны со слов арестованного бойца подразделения Александра Родина. Он также назвал имена других палачей, которые массово казнили мирных граждан в Орловской области.

В их числе командир 1-го взвода уроженце Украины Иван Баюров, командир 2-го взвода украинец Иван Зеркало, командир 3-го взвода, выходец с Украины Алексей Пересыпкин, командиры отделений —Василий Оськин, Василий Шатаев, Семен Ильян, рядовые каратели Алексей Чубаткин, Михаил Миронычев, Иван Мысяков, Михаил Мандрусов, Петр Кошкин, Афанасий Тарасов, Василий Мирошин, Иван Аксенкин и Шереметов, уточняют «Известия».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ в Волгоградской области опрашивает свидетелей нацистских преступлений в рамках расследования дела о геноциде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.



