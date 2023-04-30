ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга

Федеральная служба безопасности раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

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В ведомстве сообщили, что двое исполнителей дали признательные показания. Они заявили, что действовали по заказу руководства тамбовской организованной преступной группировки.

«Задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ Санкт-Петербурга», - рассказали в ФСБ.

Отмечается, что один из них собирал информацию о передвижении вице-губернатора. Второй стрелял по автомобилю, где находился чиновник.

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ФОТО: РИА Новости
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