ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга

В ведомстве сообщили, что двое исполнителей дали признательные показания. Они заявили, что действовали по заказу руководства тамбовской организованной преступной группировки.

«Задокументирована причастность к совершению преступления двух членов ОПГ Санкт-Петербурга», - рассказали в ФСБ.

Отмечается, что один из них собирал информацию о передвижении вице-губернатора. Второй стрелял по автомобилю, где находился чиновник.

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