В Москве заочно арестован готовивший убийство Дугиной гражданин Украины Цыганенко
25 апреля 202317:59
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк вел подготовку к убийству Дарьи Дугиной, сообщает ТАСС.
Отмечается, что гражданин Украины Богдан Цыганенко объявлен в международный розыск.
Цыганенко обвиняют по статье 105, ч.2 УК РФ (убийство).
29-летняя журналист Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа прошлого года после подрыва ее автомобиля. Через два дня после убийства ФСБ сообщило, что убийство Дугиной раскрыто.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru