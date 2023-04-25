В Москве заочно арестован готовивший убийство Дугиной гражданин Украины Цыганенко

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест участника украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Натальей Вовк вел подготовку к убийству Дарьи Дугиной, сообщает ТАСС.

Отмечается, что гражданин Украины Богдан Цыганенко объявлен в международный розыск.

Цыганенко обвиняют по статье 105, ч.2 УК РФ (убийство).

29-летняя журналист Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа прошлого года после подрыва ее автомобиля. Через два дня после убийства ФСБ сообщило, что убийство Дугиной раскрыто.

