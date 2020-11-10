ФСБ раскрыла имена украинцев, работавших на фашистов во время войны
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила документы о преступлениях украинских граждан в составе гитлеровской карательной группы ГФП-721. Они действовали против советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР. Данные рассекречены управлением ФСБ по Ростовской области, сообщает РИА Новости.
Картину событий была восстановлена на основании рассказов бывшего зафронтового агента советских спецслужб, который в войну был внедрен в карательную группу ГФП-721. По его свидетельствам, в ее составе активно действовали почти 20 человек, однако двое — некие Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко были самыми кровавыми палачами, на их счету смерть более 450 человек.
После войны МВД СССР нашло его в Южкузбасслаге, где он отбывал наказание за подделку документов под фамилией Орехов.
Сидоренко, Лурга и другие сотрудники ГФП-721, некие Шестопалов и Феоктистов в городах Каменске, Новошахтинске и других сбрасывали живыми в ствол шахты арестованных советских граждан. По данным агента, на счету Шестопалова и Феоктистова свыше 200 замученных советских граждан, пишут «Известия».
Известно, что Сидоренко и Лурга участвовали в сожжении заживо раскрытой группы советских подпольщиков. Остальных членов этой организации после пыток расстреляли, сообщает телеканал «360».
ГФП-721 действовала до конца войны даже на территории Чехословакии.
Массовые убийства мирных жителей нацистами на территории СССР в период Великой Отечественной войны впервые в отечественном судопроизводстве признаны геноцидом. Такое решение вынес 27 октября Солецкий районный суд по факту событий в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.
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