ФСБ раскрыла имена украинцев, работавших на фашистов во время войны

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила документы о преступлениях украинских граждан в составе гитлеровской карательной группы ГФП-721. Они действовали против советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР. Данные рассекречены управлением ФСБ по Ростовской области, сообщает РИА Новости.

Картину событий была восстановлена на основании рассказов бывшего зафронтового агента советских спецслужб, который в войну был внедрен в карательную группу ГФП-721. По его свидетельствам, в ее составе активно действовали почти 20 человек, однако двое — некие Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко были самыми кровавыми палачами, на их счету смерть более 450 человек.

После войны МВД СССР нашло его в Южкузбасслаге, где он отбывал наказание за подделку документов под фамилией Орехов.

Суд вынес приговор жителю Перми, разместившему фото Власова на сайте «Бессмертного полка»

Сидоренко, Лурга и другие сотрудники ГФП-721, некие Шестопалов и Феоктистов в городах Каменске, Новошахтинске и других сбрасывали живыми в ствол шахты арестованных советских граждан. По данным агента, на счету Шестопалова и Феоктистова свыше 200 замученных советских граждан, пишут «Известия».

Известно, что Сидоренко и Лурга участвовали в сожжении заживо раскрытой группы советских подпольщиков. Остальных членов этой организации после пыток расстреляли, сообщает телеканал «360».

ГФП-721 действовала до конца войны даже на территории Чехословакии.

Массовые убийства мирных жителей нацистами на территории СССР в период Великой Отечественной войны впервые в отечественном судопроизводстве признаны геноцидом. Такое решение вынес 27 октября Солецкий районный суд по факту событий в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Архивные ДокументыФСБВеликая Отечественная Война
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры