ФСБ раскрыла имена украинцев, работавших на фашистов во время войны

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила документы о преступлениях украинских граждан в составе гитлеровской карательной группы ГФП-721. Они действовали против советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР. Данные рассекречены управлением ФСБ по Ростовской области, сообщает РИА Новости.

Картину событий была восстановлена на основании рассказов бывшего зафронтового агента советских спецслужб, который в войну был внедрен в карательную группу ГФП-721. По его свидетельствам, в ее составе активно действовали почти 20 человек, однако двое — некие Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко были самыми кровавыми палачами, на их счету смерть более 450 человек.

После войны МВД СССР нашло его в Южкузбасслаге, где он отбывал наказание за подделку документов под фамилией Орехов.