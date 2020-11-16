ФСБ предотвратила в Воронежской области ряд терактов
Бывшие заключенные колонии №3 в Воронежской области получили сроки до 24 лет заключения за подготовку серии терактов. Об этом сообщила Федеральная Служба безопасности (ФСБ) России.
По данным ведомства, террористическое сообщество в колонии основали пять заключенных: Руслан Бугак, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов.
Они вовлекали в террористическую деятельность освобождающихся заключенных.
В числе готовившихся терактов был подрыв жилой многоэтажки в Воронеже, посягательство на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.
В пятницу, 13 ноября, Второй западный окружной военный суд приговорил фигурантов к срокам от 8,5 до 24 лет колонии.
Ранее ФСБ и МВД поймали в Красноярске восемь студентов-исламистов, они были депортированы в Среднюю Азию, пишет «Газета.ру».
Между тем, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН предсказал новые теракты в Европе. По его мнению, угрозу представляют мигранты, которые живут в Европе по законам шариата.
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