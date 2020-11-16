ФСБ предотвратила в Воронежской области ряд терактов

Они вовлекали в террористическую деятельность освобождающихся заключенных.

В числе готовившихся терактов был подрыв жилой многоэтажки в Воронеже, посягательство на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

В пятницу, 13 ноября, Второй западный окружной военный суд приговорил фигурантов к срокам от 8,5 до 24 лет колонии.

Ранее ФСБ и МВД поймали в Красноярске восемь студентов-исламистов, они были депортированы в Среднюю Азию, пишет «Газета.ру».

Между тем, президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН предсказал новые теракты в Европе. По его мнению, угрозу представляют мигранты, которые живут в Европе по законам шариата.



