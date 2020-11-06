ФСБ задержала в Адыгее причастного к подготовке терактов в России
На территории Республики Адыгея силовики задержали выходца из Средней Азии, который причастен к деятельности запрещённой в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», планировавшей теракты в Волгограде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на региональное УФСБ РФ.
Силовики установили, что задержанный размещал в соцсети «Одноклассники» аудио и видеофайлы, внесённые в федеральный список экстремистских материалов. В них звучали призывы к совершению террористических актов на территории России, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам.
В отношении задержанного было возбуждено несколько уголовных дел по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.
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