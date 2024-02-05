ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Республики Крым
Федеральная служба безопасности России предотвратила террористический акт, организованный Службой безопасности Украины (СБУ) против одного из руководителей Крыма, сообщил центр общественных связей ФСБ.
Сотрудники ведомства задержали трех граждан России. По заданию СБУ они готовили подрыв автомобиля в Симферополе.
Отмечается, что транспортное средство принадлежит одному из представителей органов власти республики. Задержанные сознались в подготовке теракта.
У подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство, радиопередающее устройство и прочее.
Глава Крыма Сергей Аксенов 28 января подтвердил задержание участников всех диверсионных групп, совершавших теракты на полуострове, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru