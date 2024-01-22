ФСБ задержала жителя Алтайского края за попытку теракта на объекте Минобороны

По данным ведомства, россиянин 1979 года рождения в ноябре 2023-го инициативно установил через интернет связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной в РФ.

«В ходе общения он заявил о своей готовности совершить террористические действия на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона», — указали в ФСБ.

Задержанный изготовил коктейли Молотова, с помощью которых планировать поджечь один из объектов Минобороны. Фигуранта задержали при попытке совершения теракта.

Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на совершение террористического акта, мужчине предъявили обвинение, он признал свою вину. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее жителя Алтайского края арестовали за передачу данных украинской террористической организации, напоминает телеканал «360».

Между тем ФСБ задержала в Хабаровском крае украинского агента, готовившего убийство военных из воинских частей региона, пишет RT.

