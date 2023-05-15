ФСБ попросила продлить арест экс-сотруднику посольства США Шонову
Федеральная служба безопасности (ФСБ) попросила продлить арест бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дипломата допросили. Ему предъявили обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).
Шонов арестован. Следствие попросило Лефортовский суд Москвы продлить меру пресечения на три месяца.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США находятся на краю пропасти. По словам дипломата, есть риск открытого вооруженного столкновения двух стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru