Песков не исключил контактов между Россией и США при необходимости
5 мая 202311:49
Продолжение контактов между Россией и США «безусловно, возможно». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля допустил контакты Москвы и Вашингтона для достижения целей РФ и обеспечения интересов страны.
«Любые контакты возможны ... Конечно, контакты будут продолжаться при необходимости», — подчеркнул Песков.
Ранее посол США в России Линн Трейси заявила, что отношения двух стран находятся в одной из низших точек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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5 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru