Песков не исключил контактов между Россией и США при необходимости

Продолжение контактов между Россией и США «безусловно, возможно». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля допустил контакты Москвы и Вашингтона для достижения целей РФ и обеспечения интересов страны.

«Любые контакты возможны ... Конечно, контакты будут продолжаться при необходимости», — подчеркнул Песков.

Ранее посол США в России Линн Трейси заявила, что отношения двух стран находятся в одной из низших точек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСШАРоссия

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