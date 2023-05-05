Песков не исключил контактов между Россией и США при необходимости

Представитель Кремля допустил контакты Москвы и Вашингтона для достижения целей РФ и обеспечения интересов страны.

«Любые контакты возможны ... Конечно, контакты будут продолжаться при необходимости», — подчеркнул Песков.

Ранее посол США в России Линн Трейси заявила, что отношения двух стран находятся в одной из низших точек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

