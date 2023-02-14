ФСБ будет получать сведения о пользователях сервиса Qiwi

«Сайт «КИВИ Банка» внесён в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что обязывает данный сервис передавать не только данные пользователей, но также и их возможные взаимодействия. Внесение в реестр ОРИ накладывает на сервисы достаточно серьёзные обязательства. Прежде всего, это касается необходимости сохранять информацю о всех действиях и взаимодействиях пользователей, передавая её ФСБ по первому требованию», - говорится в сообщении.



Отмечается, что платежным сервисом Qiwi пользовались многие переехавшие в страны ближнего зарубежья россияне, так как он позволяет переводить деньги за границу. В «Роскомсвободе» посоветовали своим подписчикам иметь в виду все риски при использовании сервисов, которые внесены в реестр организаторов распространения информации.

Ранее НСН сообщала, что главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, запустил информационную систему «Окулус» для поиска запрещенного контента в сети и выявления нарушений законодательства в изображениях и видеоматериалах. Отмечается, что систему протестировали в работе в декабре прошлого года. По данным пресс-службы, на сегодняшний день система «Окулус» уже запущена и выполняет возложенные на нее задачи в полном объеме.

