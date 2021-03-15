ФРГ приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Германии приостановили использование вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на министерство здравоохранения ФРГ.

Нидерланды приостановили использование препарата компании AstraZeneca

Вакцинация препаратом AstraZeneca прекращена в качестве меры предосторожности, отмечает РИА ФАН. В Минздраве подчеркнули, что решение было принято в соответствии с рекомендациями отвечающего за вакцины Института Пауля Эрлиха.

Ранее применение препарата AstraZeneca была приостановлена в Нидерландах. Власти прекратили использование вакцины до 28 марта, напоминает РЕН ТВ.

Также использование препарата от AstraZeneca приостановлено в ряде других стран Европы. В частности, в Исландии, Литве, Эстонии, Дании вакцину перестали использовать из-за развития тромбоза у привившихся, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
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