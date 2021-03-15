ФРГ приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca
Власти Германии приостановили использование вакцины от коронавирусной инфекции AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на министерство здравоохранения ФРГ.
Вакцинация препаратом AstraZeneca прекращена в качестве меры предосторожности, отмечает РИА ФАН. В Минздраве подчеркнули, что решение было принято в соответствии с рекомендациями отвечающего за вакцины Института Пауля Эрлиха.
Ранее применение препарата AstraZeneca была приостановлена в Нидерландах. Власти прекратили использование вакцины до 28 марта, напоминает РЕН ТВ.
Также использование препарата от AstraZeneca приостановлено в ряде других стран Европы. В частности, в Исландии, Литве, Эстонии, Дании вакцину перестали использовать из-за развития тромбоза у привившихся, отмечает телеканал «360».
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